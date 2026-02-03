Гладков сообщил о ранении женщины под Белгородом из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Белгородскую область с помощью дронов. Так, в результате очередного удара FPV-беспилотника по машине в Шебекинском округе в селе Сурково травмы получила мирная женщина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Женщина самостоятельно обратилась в больницу. У нее диагностировали баротравму, лечение продолжит в амбулаторных условиях. Автомобиль поврежден», — рассказал губернатор.

Также в результате атаки ВСУ в сельской местности пострадали гражданские объекты и транспорт. В частности, в одном из сел повреждены автомобиль, жилой дом и подсобное строение. В Шебекино взрыв FPV-дрона на дороге вызвал повреждения окон в нескольких домах. На территории одного из предприятий взрыв беспилотника повредил здание. Около Зиборовки удар дрона нанес урон автомобилю.

В Нечаевке беспилотник типа FPV атаковал автомобиль ГАЗель, повредив кабину и прицеп. В Октябрьском взрыв дрона привел к повреждению стекол и корпуса автомобиля. В Бочковке при дроновой атаке пострадала крыша хозяйственной постройки.

В Санково FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, причинив ему повреждения. В Новостроевке-Первой взрыв беспилотника повредил транспортное средство. В результате еще одной атаки дрона повреждена газовая труба.

В Илек-Пеньковке дрон FPV взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия, повредив линию электропередач.

В Борисовке Волоконовского округа дрон нанес удар по коммерческому зданию, повредив окна и фасад. В Пятницком беспилотник атаковал социальный объект, повредив крышу, фасад и окна.

