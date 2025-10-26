Гладков сообщил о ранении 10 человек после удара ВСУ по Масловой Пристани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населенному пункту Маслова Пристань, расположенному в Шебекинском районе Белгородской области. В итоге 10 мирных жителей получили ранения, среди пострадавших двое детей, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в белгородскую городскую больницу № 2 госпитализированы пять женщин и один мужчина с баротравмами, а также осколочными ранениями различной степени тяжести в области головы и конечностей.

12-летний мальчик с осколочными ранениями руки направлен в детскую областную клиническую больницу. В тяжелом состоянии в областную клиническую больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями головы и руки.

Еще два человека проходят обследование в Шебекинской центральной районной больнице: 14-летний подросток получил множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение брюшной полости. У мужчины диагностировано осколочное ранение ноги.

В результате попадания боеприпаса в поселке серьезно пострадали два частных дома и хозяйственная постройка. Кроме того, зафиксированы повреждения остекления и фасада здания социального назначения. Информация о причиненном ущербе уточняется.

Ранее Гладков сообщил, что утром 26 октября над регионом сбили девять вражеских беспилотников.

