Гладков сообщил о гибели бойца «Орлана» во время атаки ВСУ

Во время очередной атаки по Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона смертельно ранили бойца «Орлана». Мужчину оперативно доставили в больницу, но спасти не смогли, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, боец «Орлана» получил смертельную травму во время вражеской беспилотной атаки по Шебекину. Сослуживцы быстро доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, где врачи отважно боролись за жизнь пациента, но оказались бессильны, он скончался.

«От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего… Мы никогда не забудем проявленные мужество и самоотверженность и будем чтить его память», — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области предупреждал население региона о воздушной опасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.