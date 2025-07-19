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Гладков: солдаты ВСУ 140 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские солдаты 140 раз за сутки обстреляли Белгородскую область. Прилеты зафиксировали в шести частях региона, рассказал его губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В Белгородском районе Никольское, Бессоновку, Нижний Ольшанец, Чайки и Отрадное атаковали пять беспилотников ВСУ. В Валуйском муниципальном округе ВСУ запустили четыре дрона по Боркам, Уразово, Долгому и Двулучному.

В Грайворонском муниципальном округе по Чапаевскому, Доброму, Безымено, Дроновке, Мокрой Орловке, Порозу, Новостроевки-Первой противник запустил 20 боеприпасов. Также населенные пункты атаковали 10 БПЛА.

В Краснояружском районе ВСУ атаковали 46 боеприпасами и 12 беспилотниками Вязовое, Прилесье, Колотиловку, Поповку, Староселье и Демидовку. В Ракитянском районе по Бобраве запустили пять БПЛА.

В Шебекинском муниципальном округе ВСУ запустили 38 беспилотников.