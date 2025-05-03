Гладков показал кадры горящего храма Георгия Победоносца из-за удара ВСУ

сегодня в 14:09

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали с помощью дронов Белгородскую область. На этот раз противник выбрал в качестве цели храм Георгия Победоносца в селе Толоконное, из-за взрыва загорелись купола святыни, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Враг снова бьет по нашим святыням — на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола», — рассказал Гладков.

На опубликованных губернатором кадрах видно, что из-за удара ВСУ открытым пламенем горели купола. Пламя «обнимало» их по периметру, но серьезного повреждения удалось избежать благодаря бойцам самообороны.

Информации о пострадавших на момент публикации заметки не поступало.