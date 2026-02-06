Гладков: из-за ночного обстрела Белгорода есть серьезные повреждения
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ночном обстреле ВСУ по гражданскому Белгороду.
«Есть серьезные повреждения. <…> Подробно поймем объем разрушений и будем принимать решения по дальнейшей последовательности действий», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в регионе всю ночь продолжались восстановительные работы. Они идут и утром.
По словам главы области, пока еще специалистам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде.
Гладков уточнил, что выезжает на объекты, где были включены генераторы, посмотрит, работают ли они, готовы ли сотрудники учреждений к работе в новом формате. На месте будут приниматься дополнительные решения, если в них появится необходимость.
