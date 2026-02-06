Гладков: из-за ночного обстрела Белгорода есть серьезные повреждения

«Есть серьезные повреждения. <…> Подробно поймем объем разрушений и будем принимать решения по дальнейшей последовательности действий», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в регионе всю ночь продолжались восстановительные работы. Они идут и утром.

По словам главы области, пока еще специалистам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде.

Гладков уточнил, что выезжает на объекты, где были включены генераторы, посмотрит, работают ли они, готовы ли сотрудники учреждений к работе в новом формате. На месте будут приниматься дополнительные решения, если в них появится необходимость.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.