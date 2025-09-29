Гладков: из-за атаки украинского дрона в Таврово загорелся дом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Белгородскую область с помощью беспилотника, который дежурными средствами ПВО ликвидировали над Белгородским районом. В результате падения обломков вражеского объекта загорелась крыша частного дома в населенном пункте Таврово, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, для атаки российского региона представители киевского режима использовали беспилотник самолетного типа. После ликвидации дрона обломки упали в том числе на частный дом в селе Таврово, что спровоцировало пожар, который спасатели быстро потушили.

По оперативной информации, никто из местного населения не пострадал. На месте работают оперативные службы, детали уточняются.

Ранее Гладков сообщал, что 29 сентября из-за атаки со стороны ВСУ по трем муниципалитетам Белгородской области пострадал мирный житель. Медики диагностировали у мужчины минно-взрывную травму и осколочные ранения в области головы и шеи.

