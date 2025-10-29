Гладков: беспилотник ВСУ гнался за машиной главы Белгородского района

«ВСУ продолжают наносить террористические удары по мирным жителям, в том числе и по главам поселений и муниципалитетов», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Круглякова проводила рабочую поездку по приграничью. В районе населенного пункта Салтыково машину начал преследовать вражеский дрон, который ударил по служебному транспорту в Ясных Зорях. К счастью, Круглякова и ее водитель успели покинуть автомобиль, который полностью выгорел.

Глава региона добавил, что это не первый случай атак киевского режима на белгородских чиновников. ВСУ целенаправленно охотятся за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны киевского режима.

