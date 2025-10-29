Гладков: беспилотник ВСУ гнался за машиной главы Белгородского района
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинский беспилотник гнался за автомобилем главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. В результате атаки ВСУ транспортное средство сгорело, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ продолжают наносить террористические удары по мирным жителям, в том числе и по главам поселений и муниципалитетов», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Круглякова проводила рабочую поездку по приграничью. В районе населенного пункта Салтыково машину начал преследовать вражеский дрон, который ударил по служебному транспорту в Ясных Зорях. К счастью, Круглякова и ее водитель успели покинуть автомобиль, который полностью выгорел.
Глава региона добавил, что это не первый случай атак киевского режима на белгородских чиновников. ВСУ целенаправленно охотятся за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб.
С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны киевского режима.
