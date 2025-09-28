Гладков: 9 человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Девять мирных жителей пострадали в результате атак киевского режима по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением одного боеприпаса. Троим пострадавшим проведены обследования, их баротравмы не подтвердились. Позже за медпомощью обратились еще трое, в том числе двое несовершеннолетних», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в детскую областную клиническую больницу с баротравмой доставлен 17-летний юноша. Также 17-летней девушке и 18-летнему парню была оказана медпомощь, после чего они были выписаны для амбулаторного лечения. В результате атаки ВСУ повреждено остекление в 15 квартирах двух жилых домов и в 5 торговых объектах. Вражеские дроны атаковали и населенные пункты Белгородского района, пострадавших нет.

По словам губернатора, еще киевский режим атаковал атаковал населенные пункты Борисовского Волоконовского районов, а также Валуйского городского округа. Большинство беспилотников сбили средства ПВО. В результате атаки противника пострадали коммерческие объекты, автомобили и надворная постройка.

Помимо этого, вражеские дроны атаковали Грайвороновский, Губкинский и Старооскольский муниципальные округа. В результате ЧП пострадавших нет, разрушения получили административный и коммерческие объекты, частный дом и автомобили.

При атаках ВСУ на населенные пункты в Краснояружском, Чернянским и Ракитянском районах повреждения получил частный дом и 2 помещения на территории соцобъекта.

Гладков добавил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Шебекинский и Яковлевский муниципальные округа пострадали 3 сотрудника производственного предприятия. Мужчину и двух женщин госпитализировали. Кроме того, повреждения получили сельхозпредприятие, гараж и автомобили.

