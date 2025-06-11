Гладков: 6 жителей ранены из-за атаки FPV-дрона на предприятие

В Шебекине Белгородской области FPV-дрон ударил по территории предприятия. В результате этой атаки ранены шесть мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что у одного мужчины и двух женщин диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения, у еще трех женщин выявили баротравмы. Всех пострадавших в этой атаке доставили в Шебекинскую ЦРБ. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

По словам Гладкова, на предприятии в одном из зданий повреждены фасад и стекла.

Как уточнил глава области, за сутки по территории Шебекинского округа противник выпустил восемь боеприпасов в ходе трех обстрелов. Также были совершены атаки 17 БПЛА, пять из которых сбиты.