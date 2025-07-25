Герой, за которого ВСУ предлагали 50 млн, задержан по дороге в Думу как дезертир

Бойца СВО Смайлика, за которого ВСУ предлагали 50 млн, задержали по пути в Думу

Известного участника СВО Закарью Алиева с позывным Смайлик задержали 23 июля по дороге в Госдуму, утверждает военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале «Рамзай» . По словам блогера, дагестанец, который три недели удерживал захваченный «опорник» ВСУ без еды и воды и за голову которого украинцы предлагали 50 000 000 рублей , числился в базе дезертиров и был пойман в четвертый раз.

По словам Шурыгина, на днях армейца пригласили в нижнюю палату парламента, где с ним хотел встретиться один из депутатов. По дороге в Думу его задержали полицейские — эксперт утверждает, что якобы Алиев числится как дезертир и на него возбуждено уголовное дело в Ингушетии.

«Оказалось, что Закарья находится в базе розыска… дезертиров. Да-да! Именно дезертиров! И подала его туда родная воинская часть!» — пишет Шурыгин.

Смайлик пробыл в отделе почти пять часов, причем полицейские узнали его и были в курсе, что боец совершил подвиг на СВО.

Шурыгин утверждает, что «кто-то регулярно заносит» Алиева в базу дезертиров. По его словам, дагестанец уже в четвертый раз оказывается в разыскных списках.

«Что это? Сбой компьютерной программы учета или кому-то в полку, где он служит, очень хочется избавиться от чудом выжившего героя?» — задается вопросом военный эксперт.

Дагестанский военный Смайлик — сапер-разведчик, история которого особо распространялась в СМИ. Власти республики заявляли, что Алиев три недели в одиночку отражал атаки украинцев на Запорожском фронте — он захватил их блиндаж, но после штурма остался один. Во время удерживания продолжительной обороны у Алиева не было еды и воды — он питался только найденным луком.

Алиев говорил, что командование хотело наградить его за подвиг, а сам он заключал договор с киностудией об экранизации его истории.