Герой СВО рассказал, как ранения привели его в программу «Герои Подмосковья»

Майор запаса, полковник полиции и финалист программы «Герои Подмосковья» Андрей Яковлев в беседе с РИАМО объяснил, почему после тяжелого ранения решил заняться поддержкой бойцов и их адаптацией

От ранений к программе «Время героев»

У меня было два ранения на СВО. Первое — легкое: я вернулся, даже не долечившись. А второе — тяжелое, по-настоящему серьезное. И вот я еще в госпитале, а президент выступает и говорит о программе «Время героев»: что ребята, прошедшие войну, должны быть не просто адаптированы к мирной жизни, а занимать знаковые позиции в обществе. Потому что если они кровью платили за Родину там, то и здесь, в тылу, они должны продолжать служить России, рассказал Яковлев.

«И как только я услышал про эту программу — сразу пошел в федеральную. Но так как я тогда еще был на костылях, в бинтах, после операций, пошел на дистанционное обучение. Прошел все тесты, закончил "Время героев". И буквально сразу же стартовала губернаторская программа "Герои Подмосковья"», — отметил ветеран.

Почему ушел в работу с бойцами

К этому моменту я уже чувствовал себя лучше: мог ходить без палки, нормально писать, читать, воспринимать информацию. И я пошел в эту программу, потому что возвращаться обратно в бизнес, в банк — куда меня взяли бы в любой момент — я не видел смысла.

«Сейчас здесь слишком много проблем, которые нужно решать. Начиная с адаптации ребят, которые возвращаются: как их интегрировать? Я-то привычный, я не спился, не сорвался. Но, к сожалению, после войны многие начинают пить. Вспомните «9 роту»: «Война закончится — что будешь делать?» — «Пить». Это не художественное преувеличение: после Чечни многие просто теряли себя, не могли найти свое место», — поделился Яковлев.

Как создавали дорожную карту для возвращающихся

Здесь мы работаем именно на предотвращение таких ситуаций. Мы заранее готовим меры поддержки. Разработали дорожную карту.

«Сейчас к нам, как правило, приходят тяжелораненые — уже получившие инвалидность или те, кому ее должны оформить. Или те, у кого заканчиваются контракты: БАРСы, ЧВК. Живые, слава Богу, руки-ноги на месте, но они возвращаются — и что дальше?», — рассказал Яковлев.

Первым делом идут в военкомат, а в военкомате толком никто ничего не объясняют: куда идти, какие льготы, что положено, как оформлять. Люди просто не понимают, что делать.

И вот этим мы сейчас занимаемся. Человек приходит в военкомат — а там висит информационный щит. На нем по блокам расписано все, что ему нужно. Я сам через это проходил — едва ходил, меня буквально таскали по ступенькам, лифт не работал, очереди, запись на недели вперед. Это все надо было ломать, и мы ломали. И налоговая, и пенсионный, и соцзащита — теперь везде этот механизм QR-кодов, отметил ветеран.

Тема без вести пропавших: почему нужны кенотафы

Еще одна тема, которой я плотно занимаюсь – без вести пропавшие люди. Сейчас процедура обычно заканчивается тем, что суд признает бойца умершим. Но у родственников нет ни тела, ни останков, ни места, куда можно прийти и поплакать. Бывает, что танк взрывается с боекомплектом — и от людей ничего не остается. Или прилетает термобарический заряд — и остается одна воронка. У людей нет возможности провести панихиду, положить цветы.

«Поэтому нужны кенотафы — могилы без останков. Я сейчас этим занимаюсь, а для этого нужны изменения в федеральных и областных законах», — отметил Яковлев.

Что дает программа «Герои Подмосковья» для решения этих вопросов

Программа «Время героев» и губернаторская программа «Герои Подмосковья» дали другой уровень инструментария. Здесь есть поддержка губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, вице-губернатора Марии Нагорной, есть наставник в Госдуме, возможность формировать инициативы и доводить их до решений. Это человеческое отношение и реальная эффективность, заключил ветеран.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.