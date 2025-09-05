Герой России Владимир Сайбель провел прием граждан

5 сентября в Единый день приемов «Единой России» по правовым вопросам, Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев», координатор направления «Поддержка участников СВО и членов их семей» народной программы партии «Единая Россия» Владимир Сайбель провел личный прием участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В обсуждении и решении вопросов заявителей также принимали участие президент адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов, вице-президент адвокатской палаты Московской области Александра Цветкова, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и первый заместитель секретаря подмосковного отделения «Единой России» Денис Перепелицын.

Одним из обращений стал вопрос ветерана, участника СВО, кандидата в местный Совет депутатов Электростали о получении наградной медали и удостоверения. Командир батальона, где служил Андрей, писал ходатайство на награждение, однако участник СВО до сих пор ничего не получил. По словам Андрея, обращения в военкомат, воинскую часть и прокуратуру, результатов не дали. В ближайшее время удостоверение к медали будет вручено заявителю, вопрос о получении еще одной наградной медали взят под личный контроль Владимира Сайбеля.

«Сегодня мы обсудили ряд сложных и актуальных вопросов, требующих немедленного решения. Важно максимально использовать обширные ресурсы „Единой России“ для этого. Мы должны наладить взаимодействие со всеми местными органами власти, а также с исполнительными структурами, которые могут помочь в решении проблем наших защитников. Как участник программы „Время героев“, я намерен лично участвовать в решении этих вопросов. У меня есть возможность взаимодействовать с военнослужащими и командным составом ряда подразделений, где служили наши ребята. Наша задача — поддержать их и сделать все возможное, чтобы достойно оценить их подвиги и оказать всестороннюю помощь», — прокомментировал Владимир Сайбель.

Еще одно обращение, которое взял под личный контроль Владимир Сайбель, касалось содействия в поиске без вести пропавшего родственника, участвовавшего в боях в Сумской области.

Участник СВО Сергей, получивший боевую травму, пытается добиться установления статуса инвалидности. Он отметил, что «Единая Россия» оказывает помощь в положительном решении его вопроса. По итогам приема адвокатская палата Московской области взяла на себя сопровождение этого дела. В общественной приемной «Единой России» городского округа Чехов будет организована встреча заявителя с представителем адвокатской палаты для подготовки ходатайства в суд. Местное отделение «Единой России» в Чехове будет сопровождать заявителя на всех этапах.

По словам Ольги Ермаковой, каждый второй вопрос, поступающий от участников СВО, имеет юридическую природу и касается социальных гарантий, выплат, реабилитации и медицинской помощи.

«Наша задача — найти максимально правильные решения. Мы стараемся привлечь как можно больше юридических специалистов различного уровня, чтобы эффективно решать эти вопросы. Сегодня участники обратились с запросами по социальным гарантиям, выплатам и наградам. Для них это особенно важно, так как признание их заслуг государством является значимым аспектом. Мы понимаем, что работа с обращениями граждан — это непрерывный процесс, который требует индивидуального подхода к каждому заявителю. С начала 2023 года, когда открылся филиал фонда „Защитники Отечества“, к нам уже обратились более 25 тысяч человек, и мы рассмотрели более 35 тысяч обращений», — прокомментировала Ермакова.

2025 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом Защитника Отечества. В связи с этим общественные приемные «Единой России» в Московской области проводят цикл тематических приемов для участников специальной военной операции и их близких. Такой формат позволяет привлечь на площадки профильных специалистов, которые консультируют по узкоспециализированным вопросам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.