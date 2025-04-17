Герой России из Ленинского округа стал участником программы «Герои Подмосковья»

Станислав Каторов, глава подмосковного Ленинского городского округа, выступил в роли наставника для Рашида Галиуллина, Героя России и участника специальной военной операции, в рамках программы «Герои Подмосковья». Станислав Каторов будет лично заниматься подготовкой ветерана СВО к работе в органах государственной власти и различных государственных компаниях, сообщает пресс-служба главы городского округа.

«Рашид Рашитович — уроженец нашего округа, он вырос в поселке Петровское. В июле 2023 года, выполняя боевые задачи в зоне СВО, он совершил подвиг. На линии обороны Кременная-Сватово украинские войска предприняли попытку захвата позиций подразделения 3-й мотострелковой дивизии. Наши солдаты мужественно отражали вражеские атаки, но один из снарядов попал в блиндаж, что привело к гибели трех человек. Рашид лично вытащил из-под завалов троих раненых, оказал им первую помощь, а затем, взяв в руки автомат, вступил в ожесточенный бой. Ему удалось уничтожить около 30 солдат противника и вражескую БМП. Он сражался на протяжении двух часов и даже после прибытия подкрепления продолжал участвовать в бою. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность ему было присвоено звание Героя России. По возвращении домой Рашид принял решение об участии в образовательной программе „Герои Подмосковья“, став первым представителем Ленинского округа в этом проекте. Мы, со своей стороны, окажем нашему герою всестороннюю поддержку», — отметил Станислав Каторов.

Каторов также подчеркнул, что по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ведется масштабная работа по оказанию всемерной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

«В Ленинском округе, как и во всей Московской области, недавно было подписано соглашение с Ассоциацией СВО Московской области, после чего аналогичный документ был заключен с нашими университетами и местными предприятиями. Эти соглашения позволяют нам направлять ветеранов СВО на стажировки в различные организации. Мы и в дальнейшем будем активно работать в интересах наших бойцов», — заключил Каторов.

Для участия в программе «Герои Подмосковья» необходимо соответствовать определенным критериям, включая наличие высшего образования и опыта управления. Если военнослужащий в настоящее время находится в зоне СВО, он может быть зачислен в резерв для прохождения обучения в будущем. Для участия необходимо заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование и личное собеседование с экспертами. Окончательное решение об участии принимает Общественный совет. На каждом этапе участнику назначается наставник из числа членов правительства Московской области или руководителей муниципальных образований.

«Для начала это саморазвитие. Это определенно что-то новое в моей жизни. До это в принципе отучился и на складе работал тоже был управленцем, был бригадиром. А тут муниципальное, региональное управление — что-то новое», — сказал Рашид Галиуллин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.