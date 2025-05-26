Герой из Каширы поблагодарил работников предприятия «Тепофол»

От лица всех, кто на передовой, он поблагодарил работников предприятия за гуманитарную помощь и рассказал, что вместе с боевыми товарищами с самого начала спецоперации они наводили пантонные переправы, помогая преодолевать водные преграды и переправлять технику и личный состав для ведения боевых действий. Нередко во время этой непростой работы случались минометные обстрелы, а иногда приходилось вести бой прямо наплаву.

Вот уже 3 года компания «Тепофол» отправляет на передовую свою продукцию — теплоизоляционный материал. Он позволяет укрывать технику, утеплять блиндажи и опорные пункты и при этом прекрасно маскирует позиции, защищая их от тепловизоров противника. В 2023 и 2024 было отправлено более 50 фур с данной продукцией. А в 2025 году работники предприятия стали выпускать и поставлять специальные антидроновые одеяла. Они позволяют бойцам находиться практически на открытых позициях и оставаться незамеченными с воздуха.

«Вкратце скажу. Всем спасибо! Ваши руки — золотые! Если бы не ваши руки, нам бы было холодно», — обратился к собравшимся Олег

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.