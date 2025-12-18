Герасимов назвал точное число потерь ВСУ на курском направлении

Герасимов: ВСУ потеряли на курском направлении более 76 тысяч военных

В ходе брифинга для иностранных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, заявил о значительных потерях украинской армии и иностранных наемников на курском направлении. По его словам, потери ВСУ в этом регионе превысили 76 тысяч наиболее опытных и обученных военнослужащих, представлявших собой костяк украинской армии, сообщает ТАСС .

Герасимов подчеркнул, что соединения киевского режима понесли тяжелые потери, насчитывающие свыше 76 тысяч человек — хорошо подготовленных, мотивированных украинских военных и наемников из других стран.

«Потери соединений и воинских частей киевского режима на курском направлении составили более 76 тыс. человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников. Также было уничтожено свыше 7 тыс. 700 единиц военной техники», — заявил Герасимов.

Ранее Герасимов сообщил, что группировка войск «Восток» ВС РФ полностью освободила Донецкую Народную Республику в своей зоне. Также она успешно наступает в Запорожской и Днепропетровской областях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.