Генераторы и рации передали бойцам СВО в Ленинском округе

Очередную партию гуманитарного груза передали в Ленинском городском округе участникам специальной военной операции. По просьбе бойцов несколько бензиновых генераторов, электростанция, автомобильная радиостанция и переносные рации собрали силами координационного центра «Стратегия» при участии сотрудников Госавтоинспекции округа и Видновской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«К нам обратилась Ольга — супруга мобилизованного из Ленинского округа, который служит в одном из штурмовых подразделений группировки войск «Север», и попросила помочь в приобретении необходимого оборудования, о котором сообщило в письме командование воинской части ее мужа. Всегда стараемся оказать бойцам всю необходимую им поддержку, и в этот раз также подключили к помощи ГАИ и прокуратуру, коллективы этих ведомств приобрели необходимые приборы», — сказала руководитель военно-патриотического координационного центра «Стратегия» Елена Перепелица.

Ольга сама является волонтером, активно собирает гумпомощь и отвозит на фронт. Но в преддверии 23 февраля двум военнослужащим из подразделения ее супруга дали отпуск, выделили машину, и они сами приехали в Видное забрать оснащение. Ребята отметили, что полученное оборудование необходимо на фронте ежедневно, особенно когда идет наступление, и российские войска занимают новые позиции, на которых нужно оперативно проводить связь и электричество. Также военные поблагодарили жителей Ленинского округа, которые собрали им к празднику партию теплых носков.

Кроме того, в беседе с волонтерами бойцы поделились личными историями и раскрыли секрет появления позывных. По словам парней, каждый участник СВО их придумывает сам. Один из бойцов рассказал, что его позывной — производная от его фамилии, а второму позывной придумала его дочка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.