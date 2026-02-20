Генерал Рудской: ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 млн человек

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что потери Вооруженных сил Украины в живой силе с начала СВО составили более 1,5 млн человек, только в 2025 году — свыше 520 тыс. человек, сообщает газета « Красная звезда ».

По его словам, число ежемесячно мобилизуемых в среднем снизилось почти в 2 раза.

Рудской отметил, что таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей Вооруженных сил Украины по сопротивлению группировкам российских войск.

Ранее сообщалось, что в январе этого года потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО превысили 38,5 тыс. человек убитыми и ранеными.

