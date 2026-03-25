Генерал назвал возможные точки запуска дронов на Ленобласть
Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой допустил, что беспилотники, атаковавшие Ленинградскую область, могли быть запущены из стран Балтии или Финляндии, сообщает NEWS.ru.
По его словам, дальность современных украинских беспилотников достигает 2 тыс. километров, что позволяет запускать их с различных направлений, в том числе с территорий недружественных России государств.
«Во-первых, дроны (ред. — в Ленинградскую область) могли прилететь из стран Балтии. Во-вторых, также не исключено, что атака велась из Финляндии. Дело в том, что беспилотники ВСУ сейчас есть с радиусом действия до 2 тыс. километров, поэтому их могут запускать с различного рода направлений недружественных России территорий. Вопрос в том, что дроны есть коптерного типа и вертолетного. Те, которые прилетели в Ленобласть, — они дальнего радиуса действия. Это говорит, что БПЛА могли быть запущены из Латвии или Эстонии», — прокомментировал Липовой.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате атаки БПЛА в Кронштадте были повреждены стекла в нескольких жилых домах и автомобилях. Пострадавших нет, серьезных разрушений удалось избежать. Для жителей района организовали пункт горячего питания.
