Генерал-майор Липовой раскрыл тайну Киева

Он прокомментировал заявление хакеров, которые получили доступ к документам украинского Генштаба. Эти бумаги говорят о том, что Украина за все время конфликта потеряла 1,7 млн военных, но собеседник «Первого русского» уверен, что эти данные не отражают реального положения дел.

Он обратил внимание, что в статистику потерь обычно попадают солдаты, которые погибают на поле боя и смерть которых можно зафиксировать. Соответственно, военные, которые погибают от полученных ранений в госпитале или по дороге в госпиталь, в этом реестре уже не учитываются.

«Известна масса фактов, когда ВСУ закапывают трупы своих бойцов, когда бросают их в поле на съедение птицам и животным и когда просто отказываются брать тела, которые предлагает вернуть Россия. Просто чтобы не портить свои показатели и не платить компенсации родственникам», — считает Сергей Липовой.

Он также добавил, что на Украине часто прибегают к различным махинациям и манипуляциям с «мертвыми душами».