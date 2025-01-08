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Гаспарян рассказал, из-за чего Минюст РФ «охренеет» от Украины

Минюст России будет «в ступоре» в случае передачи ему трех киевских судов в подчинение. Об этом заявил в эфире радио Sputnik писатель Армен Гаспарян.

Политолог пофантазировал о том, что будет с населением соседней страны, если ликвидируют украинское государство. Он отметил, что Польша не готова принять «Мыкол» и «Оксан» в промышленных масштабах.

«В таком случае, их должны передать куда-то <…> либо включить в состав РФ», — заявил Гаспарян.

Писатель считает, что передача в подчинение Шевченковского, Лукьяновского и Русановского районных судов Киева введет Минюст РФ «в ступор».

«Да Министерство юстиции охренеет», — отметил Гаспарян.

Ранее писателя заочно приговорили в Киеве к 10 годам лишения свободы. К этому решению суда Гаспарян отнесся с иронией.