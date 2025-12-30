Галузин рассказал о возвращении из плена в РФ примерно 2,3 тыс военных Спецоперация сегодня в 07:30

РФ в рамках подписанных в турецком Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной смогла вернуть из плена примерно 2,3 тыс. военных, а также около 170 гражданских. Об этом заместитель главы МИД России Михаил Галузин рассказал газете «Известия».

Украина взамен получила 2,4 тыс. военных. Также ей передали примерно 170 гражданских лиц. При этом Киев все еще насильно удерживает 12 россиян, которых «угнали» из Курской области, когда ВСУ вторглись в регион. Также Украина получила 12 тыс. трупов их погибших боевиков. Взамен России передали только 200 тел. Но подобный процесс собираются продолжить.