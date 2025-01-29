Гаджиев рассказал о мотивации жителей Подмосковья идти служить на СВО

Представители власти Московской области регулярно поддерживают связь с контрактниками, которые выбирают службу на СВО. Депутат Мособлдумы Олег Гаджиев рассказал, что одним из мотивационных фактов для подписания контракта с Минобороны является чувство долга защитить страну и близких.

«Военное дело – это дело настоящего мужчины. Мне часто удается общаться с нашими ребятами, выбравшими для себя путь служения Отечеству. Практически все они считают своим долгом защитить свой народ, свою страну, свою семью. Это не просто чувство патриотизма, в их поступке – забота о будущем, желание мира и процветания нашему народу», - рассказал Гаджиев.

Государство, в свою очередь, не остается в стороне и заботится о военных и их семьях. Все, кто подписал контакт с Минобороны, могут оформить кредитные каникулы. Эта же льгота доступна не только военным, но и членам их семей. Если у военного есть какие-либо просроченные обязательства, их можно приостановить. Единственным исключением являются алименты.

Если в семье военных, где есть несовершеннолетние дети, у кого-то из близких на работе проходят сокращения, такие люди получают преимущество. Дети военных могут поступить в ведущие вузы страны по специальным квотам, а младшие дети могут быть зачислены в детский сад вне очереди при такой необходимости.

Военные также получают право освободиться от уплаты налогов на имущество. Речь идет об одном объекте каждого типа, за который полагается оплачивать налог. На период действия контракта с Минобороны и в течение трех месяцев после его окончания, работодатель обязан сохранять прежнее рабочее место для бойца.

Пожилые родители бойцов СВО имеют право на бесплатные социальные услуги, оказываемые прямо по месту их проживания. А также они могут получить внеочередное направление на госпитализацию в одну из государственных больниц при такой необходимости.

Военные и их семьи также получают денежные выплаты, которые входят в комплекс мер поддержки таких семей. При заключении контракта боец может рассчитывать на единовременную выплату, в которую входит в том числе выплата от государства. На сегодняшний день она равна 400 тысячам рублей. Кроме этого, все военные получают ежемесячную зарплату и дополнительные выплаты за выполнение боевых задач и при получении той или иной награды.

Подмосковье на сегодняшний день является регионом, который выплачивает самое большое единовременное пособие. На конец января 2025 года эта сумма равна 1 млн 900 тыс. рублей. Таким образом, если заключить контракт с Минобороны в Подмосковье, можно единовременно получить 2 млн 300 тыс. рублей.

Подписать контракт в Подмосковье можно в специальном центре отбора бойцов на службу, который расположен в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Здесь будущим военным помогут разобраться во всех существующих льготах, предоставят трехразовое питание, жилье, а также направят на курсы военной подготовки и помогут получить консультации узких специалистов при такой необходимости.

Узнать подробности можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.