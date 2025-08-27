ФСБ предотвратила атаку на военный аэродром под Саратовом

Установлено, что 35-летний житель Волгограда попал в поле зрения спецслужб Украины, когда несколько лет проживал во Львовской области.

После истечения срока действия разрешения на временное проживание мужчина прекратил отмечаться в миграционных органах, что и стало поводом для его вербовки. В обмен на оформление украинского гражданства ему была поставлена задача по совершению диверсионно-террористического акта.

После прохождения специальной подготовки он вернулся в родной регион, откуда направился в Саратовскую область. Там, по указанию СБУ, его задачей было установить навигационный модуль для беспилотных летательных аппаратов ВСУ в непосредственной близости от военного аэродрома.

Для реализации диверсии ему было указано извлечь заранее подготовленные средства из тайника, действуя под видом курьера. Преступный замысел был предотвращен, и мужчину задержали по месту жительства.