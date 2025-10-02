«Фронт сближает»: боец ВС РФ рассказал о волонтерстве и службе

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Андрей Гончаров с 2014 года собирал и отвозил гуманитарную помощь на Донбасс, а в 2022 году добровольно ушел на фронт СВО, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Фронт нас очень сильно сблизил. Когда опасность каждый день, когда общий котел, когда молодые ребята у тебя учатся, а ты учишься у них, потому что в жизни надо всегда учиться», — рассказал Гончаров о службе.

По его словам, он пошел в военкомат на следующий день после объявления мобилизации в сентябре 2022 года, но сначала ему отказали, тогда он обратился к властям через сайт «Госуслуг»: рассказал о своем опыте и сумел доказать пригодность к службе.

Андрей Гончаров мобилизовался спустя год и сейчас работает социальным координатором и муниципальным депутатом в Петербурге, возглавляет в Калининском районе отделение Ассоциации ветеранов СВО.

