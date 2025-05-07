Фотовыставку в память о погибших бойцах СВО открыли в Балашихе

На ней представлены портреты 25-ти отцов, которые держат в руках фотографии и награды своих сыновей, погибших при исполнении воинского долга.

Выставка «Отцы героев» создана фотохудожником Яной Стукановой — она выступила автором идеи и реализовала проект.

«На фотовыставке представлены только два героя из Балашихи, однако в округе их значительно больше. В городе ведется активная работа по сохранению памяти защитников Родины, их именами называют улицы и учебные заведения, устанавливают мемориальные доски на домах, где они жили», — отметил глава округа Геннадий Попов.

Полковник запаса Владислав Фадин — отец погибшего Героя России Евгения Фадина, который служил командиром группы 924 главного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, участвовал в разработке и внедрении способов воздушной разведки. В 2023-м был направлен в зону проведения СВО. 7 сентября 2023-го его расчёт попал под артиллерийский обстрел противника вблизи посёлка Работино. Рискуя жизнью, Евгений Фадин вывел из-под обстрела автомобиль с комплексом беспилотных летательных аппаратов и личным составом. Сам при этом получил ранение осколком снаряда. Героя не стало 8 сентября 2023 года. Ему было 27 лет. За мужество и героизм Евгению посмертно было присвоено звание Героя России.

Рамзис Вахидов — отец Тимура Вахитова, кавалера Ордена Мужества. Тимур отправился добровольцем в зону проведения спецоперации в 2022 году. Командовал минометной артиллерией и принимал участие в освобождении города Кременная Луганской Народной Республики. Тимур погиб 3 октября 2023 года на Клещеевском направлении от удара ракеты. Герою было 38 лет. За проявленное мужество был посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени и Орденом Мужества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.