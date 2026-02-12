Фотовыставка о спецоперации откроется 19 февраля в Балашихе

Открытие выставки «Хроника СВО глазами военкора» состоится 19 февраля в 15:00 в Балашихинском историко-художественном музее по адресу: проспект Ленина, дом 10.

Экспозиция включает серию фотографий штатного фотокорреспондента МИЦ «Известия» Павла Волкова, сделанных во время командировки в Курскую область. Работы автора представляют собой визуальный архив событий специальной военной операции, отражая судьбы людей, оказавшихся в зоне боевых действий.

Организаторы отмечают, что выставка позволяет посетителям увидеть реальную картину происходящего, задуматься о сохранении исторической правды и недопустимости повторения трагедий прошлого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.