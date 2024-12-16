Forbes раскрыл подробности необычного БПЛА, атаковавшего базу ОМОНа в Чечне

Предполагаемую базу силовиков в Грозном 15 декабря атаковал нагруженный взрывчаткой спортивный самолет А-22, который украинская разведка переделала под ударный беспилотник, утверждает Forbes . По данным издания, А-22 пролетел примерно 600 миль (свыше 965 км), прежде чем влетел в цель.

Утверждается, что Грозный атаковал винтовой спортивный самолет А-22, разработанный украинской компанией «Аэропракт». Аппарат также называют «Летучей лисицей».

По данным прессы, с начала 2024 года украинское Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны стало переделывать такие самолеты под ударные беспилотники одностороннего действия.

Заявлено, что атаковавший Чечню беспилотный спортивный самолет оснастили непрозрачными заглушками, обычно закрывающими прозрачное остекление вокруг кабины. Издание также допускает, что у А-22 ранее мог быть регистрационный номер на хвосте.

«Это может означать, что разведывательное управление закупает подержанные A-22 для своей программы беспилотников, а не забирает все планеры напрямую с завода „Аэропракт“ в Киеве», — продолжается в статье.

15 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Грозный атаковали три украинских беспилотника. Два дрона удалось сбить, однако последний упал на территории ОМОНа «Ахмат-Грозный», подчиненному Росгвардии. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, заявлял Кадыров.