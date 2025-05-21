Фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье организовал для ветеранов СВО путешествие

175 ветеранов СВО и членов их семей, а также члены семей погибших героев из 12 регионов России отправились в железнодорожный тур «Города Великой Победы» в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!». Маршрут пройдет через города-герои Смоленск и Тулу, сообщает пресс-служба фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Перед отправлением для участников проекта была организована пешеходная прогулка по Белорусскому вокзалу с рассказом о его истории. Путешествовать герои и их близкие будут в поезде-отеле со всеми удобствами. Для них организуют обзорные экскурсии, посещение музеев, памятников и других достопримечательностей городов-героев.

«В год 80-летия Великой Победы особого внимания заслуживают города-герои — символы беспримерного мужества и стойкости. Посещение этих мест — дань памяти поколению защитников. Такие поездки дарят героям спецоперации и их семьям яркие впечатления еще и потому, что они чувствуют искреннее радушие и заботу местных жителей, обретают новых друзей», — отметила статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Многие отправились в подобную поездку впервые. Ветеран СВО Олег Жариков из Волгоградской области взял с собой пять дочерей.

«Девочкам очень нравится, мы в первый раз едем в такое путешествие на поезде. Эмоций у них очень много! Дети хотят попробовать тульские пряники, посмотреть музеи. Будет что в школе рассказать!» — отметил защитник.

Всего в 2025 году запланировано 12 рейсов по шести маршрутам, организованным фондом «Защитники Отечества» и ООО «РЖД Тур» при поддержке ОАО «РЖД», министерства обороны РФ и ассоциации ветеранов СВО. «Города Великой Победы» — один из них.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном филиале к каждому человеку, семье — индивидуальный подход.

«Чаще всего бойцы и их близкие обращались по поводу получения удостоверения ветерана боевых действий, выплат за участие в спецоперации, реабилитации», — добавил Воробьев.