Фонд «Защитники Отечества» провел паломнические поездки для 15 тыс ветеранов СВО

Паломнические поездки и специальные смены предоставляют возможность солдатам и их близким восстановиться, обрести духовное наставничество. В 2025 году филиалы фонда «Защитники Отечества» провели подобные мероприятия для 15 тыс. ветеранов спецоперации и членов их семей, которые являются представителями разных вероисповеданий, сообщает пресс-служба государственного фонда «Защитники Отечества» в Telegram-канале .

«Психологическая и духовная поддержка ветеранов спецоперации и их близких — одно из важных направлений деятельности фонда «Защитники Отечества». Если центры занятости помогают с работой, а медицинские учреждения — с лечением, то здесь мы говорим об обретении опоры, веры в себя и свои силы. Продолжим эту работу», — сказала заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В Пскове проводится третий паломнический заезд. В 2025 году в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре заработал первый в РФ паломнический центр для ветеранов спецоперации и членов их семей. Во время программы приехавшие ходят в храмы и святые места, узнают об их истории, традициях и культуре.

В 2025 году центр примет 14 смен. В них поучаствуют более 500 героев СВО и членов их семей.

Появление центра было важным шагом в развитии системы духовной и психологической поддержки защитников Отечества и их близких. Организаторы подчеркивают, что подобный формат востребован у ветеранов и их близких. В связи с этим паломнические центры будут учреждать и в иных регионах РФ.

Вместе с Синодальным отделом Русской православной церкви и Паломническим центром Московской патриархии продуманы маршруты паломнических поездок. Были выбраны Дивеево, Херсонес, Оптина пустынь, Александро-Невская лавра, Псково-Печорская лавра и Троице-Сергиева лавра.

