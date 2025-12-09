Фонд социальной поддержки Реутова отправил 800 кг гуманитарной помощи бойцам СВО

9 декабря Фонд социальной поддержки населения Реутова организовал отправку партии гуманитарной помощи весом 800 кг для участников специальной военной операции. В сборе груза активное участие приняло предприятие ВПК «НПО машиностроения», а также жители города.

В состав отправленной помощи вошли теплая одежда, предметы первой необходимости, средства личной гигиены, медикаменты и мотоцикл. Груз предназначен для бойцов на передовой и в новых регионах.

Волонтер фонда Амир Усманов отметил, что организация всегда оперативно реагирует на обращения, в том числе из луганского дома престарелых, и регулярно обеспечивает адресную поддержку участникам СВО. Фонд продолжает оказывать помощь, чтобы сделать ее максимально эффективной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.