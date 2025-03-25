Флешка с песнями группы из Реутова защитила бойца от смертельного ранения

История, в которую трудно поверить, произошла с одним из бойцов из Реутова, принимающих участие в специальной военной операции. О ней рассказал Вячеслав Онвард — лидер рок-группы «Онвард», недавно выступавшей в Реутове с благотворительным концертом.

Во время одной из поездок на передовую музыканты традиционно дарили бойцам шевроны, сборники стихов и флешки с песнями. На концерте в 2023 году одному из военнослужащих досталась именно флешка, хотя он мечтал получить шеврон.

Полтора года спустя, во время нового визита в зону СВО, группа посетила госпиталь в одном из городов ЛНР. Там к музыкантам подошёл боец по имени Анатолий и поделился невероятной историей. Во время выполнения боевой задачи он получил ранение — осколок пробил его нагрудный карман, уничтожив документы, но застрял в металлическом корпусе той самой флешки. Этот случай спас ему жизнь.

«Казалось бы, обычная флешка, небольшой кусок металла и пластика…, а в итоге — оберег, который уберёг сердце бойца», — отметил Вячеслав Онвард.

Музыканты вручили Анатолию новую флешку и три шеврона, которые он так хотел получить раньше. Сегодня он продолжает восстановление после ранения, а в его жизни произошло радостное событие — он создал семью, и теперь у него есть жена и маленький сын.

Музыканты пожелали бойцам скорой Победы и возвращения домой. А история о маленьком чуде, произошедшем с Анатолием, стала для них ещё одним подтверждением того, что их работа действительно важна.

Лидер группы — Вячеслав Онвард — уроженец Донбасса. С 1995 года живет в России. После начала СВО, группа «Онвард» регулярно летает с концертами к бойцам на передовую. У группы уже более 10 командировок, более 50 концертов. Реутовчане выступали на Херсонском, Запорожском направлении, в ДНР и ЛНР.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.