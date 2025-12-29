Фирсов перечислил главные качества для участия в «Героях Подмосковья»

Чтобы успешно пройти обучение по программе «Герои Подмосковья», ее участники должны быть инициативными и коммуникабельными людьми, об этом рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

«Я считаю, что те важные качества, которые необходимы для успешного прохождения отбора и активного участия в программе «Герои Подмосковья», у наших бойцов есть. Это инициативность, коммуникабельность, готовность учиться новому, способность работать в команде и вести ее к достижению целей, решительность и ответственность», — рассказал Фирсов.

Но самое главное, по словам министра, участники программы должны быть по-прежнему преданы России. Они неоднократно не словом, а делом доказали свою любовь к родине.

«А в остальном поможет команда наставников», — добавил Фирсов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.