Фирсов назвал главные преимущества для участников программы «Герои Подмосковья»

В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», направленная на поддержку участников специальной военной операции. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов рассказал о плюсах и особенностях программы.

«Программа «Герои Подмосковья» направлена на поддержку наших бойцов, тех, кто готов и дальше служить Отечеству, способствуя развитию Московской области. Основные цели программы включают развитие управленческих компетенций, формирование команды профессиональных менеджеров и подготовку кадров в органы власти региона», — рассказал Фирсов.

По словам министра, программа «Герои Подмосковья» предусматривает, чтобы каждый участник получил своего наставника и развивал профессиональные компетенции под его началом, а также правильно ориентировался в региональной политике.

«Плюсы для участников очевидны: это получение уникальных знаний и опыта управления регионом, возможность реализовать собственные проекты и инициативы, а также перспективы карьерного роста и развития в сфере госуправления», — добавил Фирсов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

