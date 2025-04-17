Финляндия призвала Россию к прекращению огня

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Стубб после разговора с «другом Зеленским» призвал Россию к миру

Во время телефонного разговора президент Финляндии Александр Стубб обсудил с Владимиром Зеленским перспективы мирного урегулирования, вновь призвав Россию к прекращению огня, сообщает РБК .

Финский лидер в соцсети Х охарактеризовал беседу как продуктивную, назвав Зеленского своим «другом» и подчеркнув важность скорейшего достижения мира.

При этом он возложил всю ответственность за продолжение конфликта на Россию, потребовав от Москвы безоговорочного прекращения боевых действий.

Переговоры состоялись после того, как Украина формально поддержала инициативу США о 30-дневном перемирии.

Российская сторона многократно предметно заявляла, что Киев продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, несмотря на публичные заверения.

Ранее Стубб призвал глав стран Евросоюза к контактам с Москвой.