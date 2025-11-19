Финалистка конкурса «Женщина-Герой» из Шатуры планирует оказывать психологическую помощь ветеранам СВО

Три года назад Екатерина и Михаил Елисеевы дали клятву быть вместе и в радости, и в горе. Так юношеская любовь обрела свое продолжение.

«Эта история очень длинная. На самом деле он мне еще в школе портфель носил. Но почему-то наши дороги разошлись, мы с ним очень дружили, периодически общались. И вот 30 лет ждал и дождался», — рассказывает Екатерина Елисеева.

На фотографиях и видео августа 2022 года молодожены счастливы и полны надежд на будущее. Они еще не знают, что впереди их ждет неожиданный поворот судьбы…

Через несколько месяцев Михаил отправился в зону специальной военной операции. А Екатерина стала для него не только женой, но и другом, опорой, источником сил и веры.

Вместе с супругом в зону СВО ушел и брат Екатерины — Евгений. Во время боя в Сватовском районе, спасая жизни своих боевых товарищей, он вызвал огонь на себя. Для Екатерины его подвиг стал образцом мужества и безграничной любви к Родине.

Сейчас Михаил несет службу в штурмовом подразделении в составе первой гвардейской танковой армии на Лиманском направлении. А Екатерина помогает здесь, в тылу. С 2023 года она сотрудничает с группой «Дозор». Своим творчеством ребята поднимают боевой дух солдатам в зоне СВО и доставляют гуманитарные грузы, которые собирают родные бойцов и волонтеры.

«Я не раз говорю: война рождает чувство страха, бессилия. Но, наверное, лучшее лекарство от чувства тревоги и ощущения беспомощности — это начать действовать. Нужно просто что-то делать. Куда-то вложить всю свою энергию. Тогда меньше думаешь о переживаниях», — делится Екатерина.

Своим личным примером она доказала, что сильная женщина — это не вымышленный образ из книг, а реальность. По образованию Екатерина — психолог. Однако делом своей жизни выбрала службу в рядах Росгвардии, с которой связана почти 18 лет.

«Горжусь своей работой. Помогаю сохранять культурные ценности и передавать их будущим поколениям россиян», — делится женщина.

Ее полк обеспечивает безопасность и правопорядок на объектах культурного наследия — таких, как Российская государственная библиотека, Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, а также Музей Победы на Поклонной горе, где 30 ноября она выступит в финале регионального конкурса «Женщина — Герой».

Двумя годами ранее участие в этом конкурсе принимала дочь Михаила, которую поддерживала вся семья. В этом году Екатерина решила заявиться сама.

«Когда я увидела объявление, первое, что бросилось в глаза: финал будет проходить в Музее Победы. Это стало как раз той целью, которую хотелось достигнуть. Это крупнейший мемориальный комплекс, является главным военно-историческим музеем, центром, где формируется и укрепляется дух патриотизма», — рассказывает она сейчас.

Для творческого номера в полуфинале Екатерина выбрала проникновенное стихотворение нашего земляка Юрия Маслова «Солдатская мать». Эти строки запали ей в душу в юности, когда она, еще девчонкой, читала их со сцены Дома культуры. Выступление Екатерины тронуло жюри своей искренностью — и вот она в финале.

Для нее конкурс стал не просто возможностью проявить творческие способности, но и площадкой для общения с такими же мужественными и стойкими женщинами.

«Очень здорово, что женщины, попавшие в такую трудную ситуацию, не опускают рук, продолжают трудиться, верить. Для меня женщина — Герой — это ежедневный труд над собой. Вообще ежедневный подвиг труда, веры, терпения и, конечно же, реальная помощь — независимо от СВО, вообще просто люди», — говорит Елисеева.

Екатерина намерена и дальше помогать тем, кто в этом нуждается. В будущем видит себя психологом. Она верит: ее знаний и опыта хватит, чтобы оказывать помощь ветеранам, которые возвращаются к мирной жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.