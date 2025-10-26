Финалист «Героев Подмосковья» Какушкин: наставничество — сильная часть программы

Институт наставничества — это действительно сильная часть программы «Герои Подмосковья». За каждым участником закреплен наставник, который поддерживает в межмодульный период, помогает советом и направляет, рассказал РИАМО финалист программы «Герои Подмосковья», ветеран СВО, лейтенант запаса Игорь Какушкин.

«Я могу обратиться к своему наставнику или его команде с любым вопросом — и профессиональным, и личным. Это настоящая поддержка», — отметил он.

Наставником Какушкина является депутат Государственной думы Сергей Владимирович Колунов.

«И один из его советов, который запомнился: «Работать нужно не ради процесса, а ради результата». Это простая, но точная мысль. Если работа превращается в процесс ради процесса, это показуха. А настоящий результат — в эффективности», — поделился Какушкин.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» призвана содействовать ветеранам СВО в реализации их устремлений. Задача — формирование команды опытных и квалифицированных управленцев из числа участников СВО, которые потенциально смогут занимать должности в государственных учреждениях Московской области, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.

Курс переквалификации организован в смешанном очно-заочном формате и предоставляется бесплатно. Обучение рассчитано на один год, а состоит оно из четырех этапов. В промежутках между ними участники проходят стажировки в государственных и муниципальных учреждениях под руководством опытных кураторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«В ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем», — сказал глава региона.

