Философ рассказал, как СВО изменила политику, общество и технологии в России

Философ и директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказал об изменениях во внутренней политике России с началом СВО, как военные события трансформируют общество, влияют на выборы и стимулируют технологические разработки, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По его словам, интерес к политике у молодежи не исчез — он просто перешел в цифровую среду. Если в 90-е политические дискуссии звучали на улицах, то сегодня — в Telegram. И именно в условиях спецоперации интерес к независимому мнению резко вырос. Его Telegram-канал, например, стал популярным именно после февраля 2022 года — аудитория искала альтернативные источники информации.

О завершении СВО говорить рано, считает Чадаев. Общество уже расколото — одни хотят зафиксировать перемены, другие стремятся вернуть привычное. Однако он не опасается отчуждения между фронтом и тылом: в России есть культурная основа для признания подвига — парады, памятники, традиции.

В НПЦ «Ушкуйник» ведется работа над аэростатами и водными беспилотниками. В этом году будет создан отдельный полигон для их испытаний.