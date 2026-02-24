Фельдшер из Салавата получил орден Мужества

Фельдшер полка «Башкортостан» Азамат Муллашев из Салавата получил орден Мужества за спасение раненого бойца в зоне спецоперации в октябре 2024 года. О награждении 24 февраля 2026 года сообщил «Башинформ», сообщает mkset.ru .

В октябре 2024 года Муллашев вместе с сослуживцами отправился за раненым под минометным огнем и атаками беспилотников. Во время эвакуации над группой завис дрон-камикадзе.

«Помню их громкий мерзкий визг… Оставались секунды. Видел, как над раненым зависла „птичка“. Я просто подбежал и прыгнул на него. Бах!» — рассказывал он.

Осколками медику разорвало бедренную артерию и повредило руку. Товарищи наложили жгут и вынесли его с позиции. В эвакуации участвовали восемь человек, почти все получили ранения. Ногу спасти не удалось — часть конечности ампутировали.

Азамат Муллашев окончил Салаватский медколледж, более 11 лет работал в системе здравоохранения. Контракт подписал в мае 2023 года, служил фельдшером восьмой роты. За время службы получил три ранения и ранее был награжден медалями Жукова, Шаймуратова и орденом ЛНР.

Сейчас Муллашев проходит лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского и планирует помогать в реабилитации участников СВО.

«Главную свою награду уже получил — я жив», — отметил он.

