Фельдшер из Салавата получил орден Мужества

Фельдшер Муллашев получил орден Мужества за спасение бойца под огнем дронов
Спецоперация

Фельдшер полка «Башкортостан» Азамат Муллашев из Салавата получил орден Мужества за спасение раненого бойца в зоне спецоперации в октябре 2024 года. О награждении 24 февраля 2026 года сообщил «Башинформ», сообщает mkset.ru.

В октябре 2024 года Муллашев вместе с сослуживцами отправился за раненым под минометным огнем и атаками беспилотников. Во время эвакуации над группой завис дрон-камикадзе.

«Помню их громкий мерзкий визг… Оставались секунды. Видел, как над раненым зависла „птичка“. Я просто подбежал и прыгнул на него. Бах!» — рассказывал он.

Осколками медику разорвало бедренную артерию и повредило руку. Товарищи наложили жгут и вынесли его с позиции. В эвакуации участвовали восемь человек, почти все получили ранения. Ногу спасти не удалось — часть конечности ампутировали.

Азамат Муллашев окончил Салаватский медколледж, более 11 лет работал в системе здравоохранения. Контракт подписал в мае 2023 года, служил фельдшером восьмой роты. За время службы получил три ранения и ранее был награжден медалями Жукова, Шаймуратова и орденом ЛНР.

Сейчас Муллашев проходит лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского и планирует помогать в реабилитации участников СВО.

«Главную свою награду уже получил — я жив», — отметил он.

