ВСУ могут в ближайшее время пойти на позиции «Ахмата» в Курской области

6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступления, которая не увенчалась успехом. Некоторые военкоры и бойцы считают, что, несмотря на провал, в ближайшее время враг продолжит свои попытки и, вероятно, пойдет на позиции «Ахмата», сообщает «Царьград» .

Утром 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступления, подвигаясь от Махновки к населенному пункту Уланок, задействуя механизированную колонну, которая растянулась на один километр. Некоторые источники указали на участие как минимум двух батальонных тактических групп.

По информации Минобороны России, в результате атаки ВСУ наши военные уничтожили более 200 человек личного состава противника, а также порядка 50 единиц техники, среди которых 8 танков, 5 БМП, бронетранспортер, 30 ББМ, три инженерные машины, мостоукладчик, а также другая техника.

Первоначально авторы канала «Архангел спецназа» опубликовали, что ВСУ начали наступление с целью захвата Черкасской Конопельки. Однако информация о занятых украинцами селах была опровергнута Минобороны, военкорами и бойцами.

Бои продолжались в районах Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланка — попытки прорыва были сдержаны. Военкор Александр Харченко упомянул о возможной попытке противника атаковать Глушково.

После 13:00 поступила информация о новой волне атаки — на Русскую Конопельку от Дмитрюкова и на Кругленькое от Викторовки. На помощь нашим бойцам пришли дроноводы спецназа «Ахмат», включая «группу Аида». По имеющимся данным, противнику удалось немного продвинуться в некоторых местах, но официальных подтверждений этому нет.

Ранее также поступали сообщения о внушительных потерях врага и «запредельном вводе резервов» в Сумскую область.

Некоторые военкоры полагают, что, несмотря на неудачу 6 февраля, враг будет продолжать атаки на наши позиции, в частности, «Ахмата», что может привести к еще большим потерям с их стороны.