Ежегодный Кадетский бал, посвященный героям СВО, состоялся в Дмитровской школе

сегодня в 09:55

В Дмитровской школе № 2 состоялся ежегодный Кадетский бал «Отчизны верные сыны», посвященный героям специальной военной операции и Году семьи, организованный заместителем директора по воспитательной работе и советником директора по воспитанию.

Школьные кадеты выступили блистательно, с гордостью представляя кадетское движение родной школы. Очаровательные номера продемонстрировали также юные участники бала из дошкольных отделений «Улыбка» и «Малышок».

Почетным гостем бала стал полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, член Дмитровского отделения «Боевого братства» Насимов Бахром Жураевич, который удостоил отличившихся кадет знаками «Кадетская слава II степени» и медалями «За усердие I и II степени».

Этот вечер обрел особое значение, став не только праздником танца, но и глубокой данью уважения героям.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина особо отметила, что такие мероприятия способствовуют развитию кадетского движения, демонстрируют преемственность традиций, тесно связанных с историей и культурой страны. Он собрал вместе учеников, педагогов и гостей, подчеркивая важность патриотизма и единства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.