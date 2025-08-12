Эвакуировавший погибших товарищей в серой зоне русский боец получил медаль Жукова

Эвакуировавший погибших товарищей в серой зоне русский боец с позывным «Шустрый» получил медаль Жукова за свой вклад в общее дело и полученное при исполнении военных обязанностей ранение, пишет «Царьград» .

«Что до моей самой тяжелой и в моральном, и в физическом плане задачи — это эвакуация наших погибших боевых товарищей (не могу называть их „телами“). Такие мероприятия проводятся в так называемой серой зоне, где работаем одновременно и мы, и противник», — сказал он.

Во время одного из таких обстрелов «Шустрый» получил боевое ранение. Был прилет по блиндажу, в котором прятались солдаты, что привело к пожару. После этого он и получил медаль Жукова. Награду бойцу лично вручил по указу президента командир полка.

«Шустрый» также признался, что не жалеет о своем решении отправиться на СВО. Он понимает, что в этот сложный период истории родине нужны солдаты.