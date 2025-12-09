«Это кощунство»: жителей Троицка ужаснул памятник семье солдата СВО

Жителям Троицка в Челябинской области не понравилась идея установки памятника героям спецоперации из-за его внешнего вида. Арт-объект на безвозмездной основе хотел передать населенному пункту скульптор Александр Тимофеев, сообщила пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте» .

Памятник называется «Семья солдата СВО». Глава Троицка Дмитрий Гатов провел опрос среди жителей на тему того, устанавливать ли его. Большинству не понравилась идея: против высказались 70% участников опроса.

Одна из местных жительниц написала в комментариях под публикацией, что жители Троицка не против установки памятника воинам СВО, однако он должен быть красивее.

Другая девушка отметила, что администрация города и без опроса могла бы понять, что этот памятник — «кощунство по отношению к родственникам солдат».

«Не в обиду автору — скульптура требует доработки. Вглядитесь в лица, особенно ребенка. Нет души в этой скульптуре», — написала еще одна пользовательница.

На скульптуре изображены три человека — мужчина, женщина и ребенок. У всех несуразные лица и отсутствующий взгляд.

