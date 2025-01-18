Найденные в Румынии обломки беспилотника являются фрагментами российской «Герани», заявили в Минобороны страны, сообщает ТАСС .

«В результате поисков на территории были выявлены две зоны, где упали фрагменты БПЛА российского производства типа „Герань“, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате падения воздушного объекта пострадавших и повреждений нет.

Утром в четверг ВВС Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 из-за нарушения воздушной границы республики.