«Это — „Герань“»: в Румынии назвали российским найденный беспилотник
В Минобороны Румынии сочли российскими обломки беспилотника
Найденные в Румынии обломки беспилотника являются фрагментами российской «Герани», заявили в Минобороны страны, сообщает ТАСС.
«В результате поисков на территории были выявлены две зоны, где упали фрагменты БПЛА российского производства типа „Герань“, — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате падения воздушного объекта пострадавших и повреждений нет.
Утром в четверг ВВС Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 из-за нарушения воздушной границы республики.