«Есть чуйка на опасность»: военкор RT Влад Андрица рассказал о бойце Зыряне

Военкор RT Влад Андрица рассказал о военнослужащем с позывным Зырян, которого сослуживцы считают бойцом с особой «чуйкой» на опасность.

Зырян участвует в спецоперации с 2023 года. Ранее он занимался мотокроссом и ралли. Сейчас военный эвакуирует раненых и выезжает на мотоцикле в точки, куда не могут зайти другие группы.

По словам сослуживцев, за время службы у бойца не было «трехсотых». Коллеги отмечают его умение предчувствовать угрозу и стараются держаться рядом во время заданий.

Во время одного из выездов Зырян отстрелил украинский дрон, который прицепился к «буханке».

«Получается, я прямо попал в этот снаряд на FPV, он крепится пластиковыми стяжками. Прямо попал, эти две стяжки сбило, получается, патроном. Снаряд отпал, а FPV осталось. Потом как трофей привез, а там он где-то все еще над домом лежит», — поделился боец.

