Еще один «огневой мешок» для ВСУ может образоваться в районе Покровска в ДНР
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Примерно шесть тыс. солдат ВСУ могут оказаться под массированной атакой российских войск рядом с Покровском в Донецкой Народной Республике. Эта ситуация станет вторым «огневым мешком» для украинских военных за последние дни, сообщает Mash.
Российские солдаты продвигаются на юг в Днепропетровской области Украины. В связи с этим противник отправляет собственные силы для укрепления своей обороны.
9-я, 39-я и 57-я мотострелковые бригады российских войск прорывают линию обороны севернее города. 15-я, 30-я и 74-я бригады атакуют с юго-запада у населенного пункта Песчаное.
Главные боестолкновения проходят в населенном пункте Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике. Там за сутки вывели из строя три пункта временной дислокации и не менее десяти единиц боевой техники ВСУ.
Ранее сообщалось, что до восьми тыс. солдат ВСУ могут попасть в «огневой мешок» в Константиновке Донецкой Народной Республики. Среди них есть и иностранные наемники.