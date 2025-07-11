6 тыс солдат ВСУ могут оказаться под сильным ударом российских войск у Покровска

Примерно шесть тыс. солдат ВСУ могут оказаться под массированной атакой российских войск рядом с Покровском в Донецкой Народной Республике. Эта ситуация станет вторым «огневым мешком» для украинских военных за последние дни, сообщает Mash .

Российские солдаты продвигаются на юг в Днепропетровской области Украины. В связи с этим противник отправляет собственные силы для укрепления своей обороны.

9-я, 39-я и 57-я мотострелковые бригады российских войск прорывают линию обороны севернее города. 15-я, 30-я и 74-я бригады атакуют с юго-запада у населенного пункта Песчаное.

Главные боестолкновения проходят в населенном пункте Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике. Там за сутки вывели из строя три пункта временной дислокации и не менее десяти единиц боевой техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что до восьми тыс. солдат ВСУ могут попасть в «огневой мешок» в Константиновке Донецкой Народной Республики. Среди них есть и иностранные наемники.