Еще 303 российских военных вернули из украинского плена

С подконтрольной ВСУ территории в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В ответ украинской стороне были переданы 303 военнопленных ВСУ.

Сейчас вернувшиеся военные находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все прибывшие из плена россияне будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях министерства обороны.

Россия и Украина пришли к соглашению об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» во время первого раунда возобновившихся мирных переговоров, которые состоялись 16 мая в Турции. Эти переговоры — возобновление диалога, который Киев прервал весной 2022 года.