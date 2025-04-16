Еще 300 кг гуманитарного груза отправили из Ленинского округа в зону СВО

В кинотеатре «Искра» Ленинского округа прошла благотворительная акция «Доброе дело — нашим защитникам», в ходе которой осуществлялся сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Участниками акции стали представители депутатского корпуса, предприниматели, а также активные школьники и жители муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Именно весной у нас попросили резиновые сапоги, спецодежду, медицинские препараты, продукты питания длительного хранения и другое. Хоть и наша помощь может показаться незначительной, но все же вносит важный вклад. Сегодня мы общими усилиями в зону проведения специальной военной операции отправили 300 килограмм необходимой помощи. Ориентировочно груз прибудет до наших бойцов до 28 апреля», — сказала депутат совета депутатов Ленинского городского округа Алена Кокоева.

В организации приема и сортировки гуманитарного груза участвовали активисты местного движения «Волонтеры Подмосковья» и «Молодой Гвардии Единой России». Местные предприниматели не остались в стороне и помогли закупить десять пар резиновых сапог для солдат.

«На территории Лопатино есть сообщество наших предпринимателей. Мы регулярно собираемся и оказываем всестороннюю поддержку бойцам. Недавно получили список необходимых вещей, которые нужны в первую очередь», — рассказал член общественной палаты Ленинского городского округа, предприниматель Аршак Лалаян.

Вся собранная гуманитарная помощь будет доставлена на распределительный склад в Одинцово, откуда централизованно вместе с другими грузами из Московской области будет отправлена в зону проведения специальной военной операции.

Проект «Доброе дело — нашим защитникам» был инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Подобные акции проводятся на регулярной основе во всех муниципалитетах региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.