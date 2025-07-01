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Еще 10 мотоциклов для передвижения по бездорожью передали из Люберец в зону СВО

В понедельник из городского округа Люберцы в зону проведения СВО отправили 10 мотоциклов для передвижения по бездорожью. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Техника хорошо зарекомендовала себя, поэтому по просьбе бойцов закупили именно эти модели. Благодарю предприятия округа, депутатский корпус, люберецкое отделение ассоциации ветеранов СВО Московской области и всех неравнодушных за постоянную поддержку наших Героев — вместе победим!» — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Мотоциклы на передовую в ближайшее время доставят добровольцы «Домашнего очага» и «Братских сердец».

Ранее из городского округа Люберцы в зону проведения специальной военной операции передали багги для перевозки раненых, автозапчасти, а также средства связи, дроны и элементы технических приспособлений для экипировки бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.