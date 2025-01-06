ERR: дроны ВСУ не пересекали границу Эстонии при атаке на Ленинградскую область
Эстонские власти подтвердили, что украинские беспилотники не пересекали воздушное пространство страны при атаке на Ленинградскую область России, сообщает «Царьград».
Ранее Минобороны РФ заявило о ликвидации четырех дронов противника под Петербургом 4 января. Это рекордное число сбитых аппаратов в регионе.
Как рассказало радио ERR, по заявлению властей страны, беспилотники ВСУ не затрагивали воздушное пространство Эстонии.
Также в понедельник система ПВО сбила беспилотник противника над Брянской областью. Пострадавших нет.