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ERR: дроны ВСУ не пересекали границу Эстонии при атаке на Ленинградскую область

Эстонские власти подтвердили, что украинские беспилотники не пересекали воздушное пространство страны при атаке на Ленинградскую область России, сообщает «Царьград» .

Ранее Минобороны РФ заявило о ликвидации четырех дронов противника под Петербургом 4 января. Это рекордное число сбитых аппаратов в регионе.

Как рассказало радио ERR, по заявлению властей страны, беспилотники ВСУ не затрагивали воздушное пространство Эстонии.

Также в понедельник система ПВО сбила беспилотник противника над Брянской областью. Пострадавших нет.